Cade tra le acque del Ticino, soccorsi in azione

I soccorritori sono sul posto in forze dopo le prime richieste d’aiuto scattate alle 19.30 di lunedì 17 giugno. Le segnalazioni riguardavano una persona nel Ticino scomparsa tra le acque del fiume tra Golasecca e Sesto Calende.

Immediatamente sono stati dirottati sul posto un elisoccorso e le ambulanze Areu insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco arrivati sulle sponde del corso d’acqua in via Golasecca per approntare le ricerche.

Una vera e propria lotta contro il tempo perché il buio potrebbe costringere le squadre dei soccorritori a sospendere le attività di ricerca in acqua.