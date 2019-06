Il cambiamento socio-economico nelle Valli del Verbano, un incontro per approfondire

La situazione socio-economica delle Valli del Verbano vive una condizione di cambiamento che va affrontato concretamente per indirizzarne il suo sviluppo. In questo contesto la Giunta della Comunità Montana delle Valli del Verbano, in coerenza con gli indirizzi di spesa previsti dal bilancio previsionale ha attivato i percorsi e definito i mandati che sono gestiti dall’assessorato al turismo e all’ambiente per la definizione del nuovo modello di crescita territoriale.

La prima fase del percorso è stata avviata con l’evento del 5 aprile a Villa Frua di Laveno Mombello che aveva come titolo: “costruire lo sviluppo delle Valli del Verbano assieme per un nuovo modello sostenibile di gestione del territorio”.

Questo convegno ha visto la partecipazione delle Rappresentanze comunali, di soggetti privati e diverse rappresentanze delle Categorie economiche e del lavoro, dell’Istruzione e della ricerca, del Volontariato e

dell’Informazione, invitati al fine di illustrare le linee di programma e stimolarne una partecipazione attiva e

consapevole.

A questo primo momento di comunicazione sono seguiti due incontri tecnici/operativi che hanno delineato i criteri operativi necessari e raccolto dati ed informazioni mediante un questionario conoscitivo. Grazie al supporto di Irecoop e di Docenti dell’Università di Trento in cui è stato elaborato il primo step conoscitivo del documento ed ora, con l’elezione dei nuovi organismi di rappresentanza, si ritiene necessario dare corso ad un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti territoriali per sviluppare assieme un percorso condiviso del modello progettuale.

Al fine di illustrare più compiutamente il lavoro svolto e dare corso ad un maggiore coinvolgimento elaborativo dei soggetti territoriali nella costruzione del modello progettuale, l’assessore all’ecologia e al Turismo della Comunità Montana Valli del Verbano, Gianpiero Ballardin, invita a partecipare alla riunione convocata il 27 giugno alle ore 16,30, presso la colonia elioterapica di Germignaga (in via Bodmer, ex viale Regina Margherita).

All’incontro saranno presenti i docenti coinvolti nel progetto dell’Università di Trento e della cooperazione

di Bolzano per illustrare e dare corso alle fasi gestionali di sviluppo del programma.

«Riteniamo che l’approccio metodologico intrapreso sia una prospettiva interessante che può generare nuovi

posti di lavoro, ridare la speranza di rivitalizzare l’economia e prefigurare uno sviluppo duraturo delle aree

montane anche e soprattutto per le future generazioni» – conclude Ballardin.