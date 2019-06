Cambio al vertice di Carlsberg Italia: Frausin lascia a Karafillides

Dopo una dozzina di anni, l’amministratore delegato Alberto Frausin (nella foto) lascia il proprio incarico per essere sostituito dal manager greco Alexandros Karafillides (nella foto) che ha all’attivo ruoli di primaria importanza sia in Mythos sia in Olympic Brewery, due aziende brassicole elleniche già parte del gruppo Carlsberg.

Non un cambiamento da poco quello che è emerso proprio quest’oggi – giovedì 6 giugno – a margine della presentazione del bilancio sociale di Carlsberg Italia, avvenuta tra Milano e Varese (QUI l’articolo di VareseNews per quanto concerne il lato economico della giornata) a bordo di un treno storico che ha collegato le due città. (leggi tutto l’articolo)