Il “Cammino verso la Stella” apre gli eventi dedicati al basket varesino

Una settimana di eventi, di sport parlato e giocato ma anche di cultura, dedicati al ventennale del decimo e ultimo scudetto del basket conquistato dalla Pallacanestro Varese. Appuntamenti organizzati dal trust di tifosi “Il basket siamo noi” che come sempre si occupa di tenere alta l’attenzione sul club sportivo più conosciuto della nostra provincia.

Il primo appuntamento della settimana è fissato per la sera di sabato 8 giugno: in Camera di Commercio andrà in scena dalle 20,45 il talk show intitolato “Starwalkers” e condotto da Antonio Franzi (con Benedetta Lodolini e Fabio Gandini) che ripercorrerà i 38 anni trascorsi tra la vittoria del titolo italiano del 1961, il primo ottenuto dalla Ignis allenata da Rico Garbosi, e quella del 1999 firmata dai Roosters di Carlo Recalcati. In sala saranno presenti tanti protagonisti di quegli anni ruggenti, almeno un rappresentante di ogni squadra varesina capace di vincere il campionato di Serie A. Tonino Zorzi, Cecco Vescovi, Paolo Vittori, Aldo Ossola e Dino Meneghin sono solo alcuni degli ex giocatori che hanno aderito all’iniziativa e che si preparano all’ennesimo abbraccio da parte dei tifosi di ieri e di oggi.

Domenica 9 giugno invece, ci sarà la possibilità di salire in cima alla Torre Civica di Piazza Montegrappa grazie all’accordo tra il trust e il Comune che ha previsto un’apertura straordinaria dell’edificio alto 54 metri e normalmente chiuso al pubblico. L’orario di visita sarà tra le 10,30 e le 18 e aperto a tutti, non solo ai soci de “Il Basket Siamo Noi” che nel frattempo addobberà il cuore cittadino con dieci stelle a raffigurare gli scudetti vinti dal club e con alcune gigantografie di giocatori simbolo.

Sempre in pieno centro, stavolta in Galleria Manzoni, ci sarà invece il concorso “Colora la tua vetrina” dedicata ai negozianti che hanno sede in quella zona: gli allestimenti più votati consentiranno agli esercenti di vincere la possibilità di assistere a un match della Openjobmetis direttamente da un divanetto a bordo campo per due persone.

La settimana di “festa del basket” proseguirà poi nel weekend successivo con la prima edizione della “Campetti Summer League”, i tornei disputati nei playground del Campus e di Casbeno dedicati anche alla memoria di Paolo Talamoni.