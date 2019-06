Centotrenta eventi per l’estate varesina

Centotrenta eventi, circa il doppio dell’anno scorso, e oltre 30 associazioni coinvolte. Sono questi i numeri dell’estate varesina diffusa anche nei vari quartieri della città. Le iniziative presentate questa mattina dall’assessore Francesca Strazzi hanno ricevuto un contributo dell’amministrazione che ha messo a disposizione di associazioni e realtà locali oltre 30 mila euro per la realizzazione di eventi legati ai quartieri. Una somma che si aggiunge a quella dedicata alla cultura per un totale di oltre 170 mila euro.

Tutte le iniziative sono state inserite nel libretto “Estate a Varese 2019” realizzato dal Comune di Varese già a disposizione in formato online e nei prossimi giorni anche in versione cartacea.

«Si conferma il grande fermento nei quartieri di Varese – afferma l’assessore Francesca Strazzi – il 2019 vede infatti raddoppiarsi le iniziative che si susseguiranno per tutto il periodo estivo, offrendo piacevoli passatempi diffusi in tutti i rioni. Un ricco programma per chiunque abbia voglia di farsi trasportare da musica, arte, sport e intrattenimento. In questo modo, non solo si valorizzano i nostri quartieri, ma diamo un’opportunità ai varesini di trascorrere ore tranquille e di svago a due passi da casa».

Il lungo elenco di eventi prende il via già da domani con l’iniziativa “Giugno ok”. Un ricco weekend di sport e laboratori e spettacoli teatrali che animeranno Biumo Inferiore. L’evento è organizzato dalla Parrocchia di San Giorgio. Si prosegue sabato 15 giugno con “Varese Mi Piace!” un itinerario esperienziale alla scoperta del paesaggio che produce cibo. L’evento di questo weekend si svolgerà attraverso varie tappe esperienziali in compagnia della tecnologa alimentare Alessandra Zambelli. Si visiteranno 7 diversi quartieri dalla Schiranna a Mustonate passando da Bobbiate, Belforte, Bregazzana Sacro Monte e Calcinarte del Pesce.L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Beautiful Varese International Association”. Domenica 16 giugno alla Bustecche, nell’ambito del Varese Estate Festival – Teatro on the road, in programma c’è il Busteak in Festa. Alle ore 12.30 appuntamento con il pic-nic di quartiere presso lo spazio Yak in piazza De Salvo e dalle 15.00 con l’animazione teatrale per bambini e famiglie. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Karakorum in collaborazione con Colce Onlus.

