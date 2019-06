Clandestino perché in fuga dalle “pandillas”: assolto

Sono famiglie divise dal bisogno, spesso in fuga dalla violenza che cercano fortuna in un altro Paese. Così mamma e papà oggi hanno assistito al processo del figlio imputato per il reato di clandestinità dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito al mancato adempimento di un ordine di espulsione.

Ma il motivo per cui il giovane tornò in Italia ha un nome: pandillas. «In Salvador – ha ricordato il suo legale Marco Bianchi – è da anni in corso una guerra tra bande dove le prime vittime sono i giovanissimi, reclutati a caso e inquadrati in questi gruppi di malavitosi che si fronteggiano e si ammazzano per strada».

Un fenomeno che non può minimamente venir inquadrato nell’alveo delle “semplici” baby gang di casa nostra, sebbene soprattutto nelle grandi città del Nord – specialmente a Milano – diversi sono i gruppi di “latinos” attecchiti a casa nostra.

Ma in Salvador è un’altra cosa. Perché il Barrio 18 e la Mara Salvatrucha (MS13) sono come Cosa nostra e si battono per il controllo del territorio con un’escalation di violenza e omicidi che ricorda la guerra civile di quarant’anni fa.

È in questa temperie che è maturata l’idea di questa famiglia di abbandonare il paese. Prima partirono i genitori, poi arrivò anche il ragazzo, nel 2011. Ma in Italia era da considerarsi un clandestino: difatti venne fermato dalla Polizia ed espulso. Ma, oltre al pericolo delle maras (altro nome delle gang salvadoregne) vi era la necessità di ricongiungersi coi propri parenti, quindi tornò di nuovo in Italia e nel 2015 venne ancora fermato dalla questura nel corso di un controllo. E qui sono ricominciati i guai. Il ragazzo è incorso nel dispositivo dell’articolo 13 del Testo unico sull’immigrazione.

Oggi si è celebrato l’ultimo atto del processo che lo ha visto assolto “perché il fatto non costituisce reato”: è stata questa la formula utilizzata dal giudice.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 8 mesi. «Ora attendiamo di leggere le motivazioni ma appare evidente che il ragazzo si è trattenuto in Italia per stato di necessità. Abbiamo fatto richiesta di protezione internazionale, e gli è stato concesso un permesso provvisorio col quale il ragazzo potrà cercarsi un lavoro e costruirsi una vita lontano da quello che sta accadendo nel suo Paese d’origine», ha spiegato l’avvocato Bianchi nel commentare la sentenza.

