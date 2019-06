Clerici: “Impegno e dedizione, senza lasciare indietro nessuno”

È partito con un ringraziamento alla sua famiglia, con la promessa di impegno e dedizione, responsabilità e passione, il primo consiglio comunale di Uboldo con Luigi Clerici sindaco.

Il neo primo cittadino del centrodestra di Uboldo cita Alda Merini ed Enzo Biagi nel suo discorso programmatico.

Uno sguardo ai giovani, il futuro, ai più deboli, anziani e malati, ai volontari e ai cittadini che hanno bisogno di aiuto, senza lasciare indietro nessuno, all’ambiente e alla socialità, nel segno del coinvolgimento continuo. Clerici, affiancato dalla sua squadra di assessori (capigruppo sono Ulderico Maria Rendoli per la maggioranza e i tre candidati sindaco per i gruppi di minoranza, Matteo Pizzi, Alessandro Colombo e Luca Saibene), si è detto pronto alla sfida, agli impegni progettuali, con uno sguardo al futuro e uno al passato, senza dimenticare le tradizioni. Nel prossimo consiglio comunale verranno illustrate le opere programmatiche, mentre dal sindaco è stata lanciata una sponda a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, con l’auspicio di una fattiva collaborazione nel segno del rispetto dei vari ruoli istituzionali.