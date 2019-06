Coarezza sulle barricate per gli aerei. “Vogliono confermare la sperimentazione”

«Gli aerei sono tornati sulla radiale 303 e si è tornati a pronunciare il detto di Coarezza: “Gli aerei passano sopra al campanile”». Dopo quasi quattro mesi di speriementazione delle nuove rotte, a Coarezza si riattiva la mobilitazione per ridurre l’impatto dei decolli da Malpensa. Specie considerate le informazioni confidenziali che dicono di un provvedimento confermato fino a fine luglio

«Dal 1° di marzo era partita la nuova sperimentazione che doveva durate fino a 31 maggio» dice Silverio Colombo, dello storico comitato Vivere Coarezza. «Una sperimentazione che secondo il sindaco di Somma doveva garantire meno problema ai cittadini. Noi abbiamo saputo, non dal sindaco ma da fonti aeroportuali, che lo scenario delle rotte è prorogato fino al 26 luglio, perché secondo i sindaci ha portato grossi vantaggi. Ci lascia perplessi perché è una valutazione che non fa riferimento ai numeri».

Il comitato parla nel giorno in cui i sindaci si trovano a fare il punto sulla “prova” delle rotte.

Cosa significa nella pratica? «Hanno sgravato la radiale 320, mandandoli sulla 280 e in percentuale più bassa sulla 310». I numeri – per i non addetti ai lavori – corrispondono alla rotta di uscita espressa in gradi, dunque i voli vengono deviati dall’asse Nord-NordOvest, verso Nord-Ovest. «Deviando su queste rotte anche i già impattanti come i 747 cargo, l’A380, in aggiunta si sentono anche aerei oltre mezzanotte, mentre lo scenario prevede l’uso delle piste 17 (vale a dire le piste usate in direzione Sud, ndr). A Coarezza e Somma Bassa la situazione è peggiorata».

Il comitato lamenta anche l’impossibile dialogo con il Comune: «L’abbiamo fatto presente al sindaco Bellaria, ci ha detto che noi di aerei ne abbiamo pochi. Non è una risposta intelligente, i cittadini vanno tutelati tutti, siano di Coarezza o di Somma. Di fatto il dialogo si è interrotto. Eppure dovrebbe capire che i comitati non sono ostili al Comune, dovrebbero essere un valore aggiunto».

Lo scenario nuovo ha peggiorato l’impatto sull’area a Nord-Ovest di Malpensa. Sul versante novarese – in vista del trasferimento dei voli da Linate – si sono già mossi con un esposto (quello del Comitato cittadini di Varallo Pombia), ora anche in provincia di Varese lo si valuta. «Stiamo avviando il monitoraggio e si sta pensando, se il sindaco non interviene, di preparare un esposto alla Procura. Una proposta che viene non dal comitato ma “dal basso”».