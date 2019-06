Il Consiglio regionale stanzia 240mila euro per le bande e i cori lombardi

Il Consiglio Regionale lombardo ha dato il via libera alla destinazione di nuove risorse per i corpi bandistici e i cori della Lombardia.

Si tratta di un ordine del giorno approvato in aula su proposta della Vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza e permetterà di stanziare 240mila euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione del 2018, che potranno essere potenzialmente utilizzati dalle oltre 300 bande musicali ed oltre 370 cori lombardi.

“Un provvedimento importante – commenta Brianza, relatrice in aula – che va a sostenere delle realtà molto radicate sul nostro territorio e che svolgono un’attività culturale e sociale imprescindibile. Attraverso queste risorse sarà possibile acquistare strumenti musicali, divise, partiture, allestimenti. In questo modo teniamo vivo e alimentiamo un patrimonio preziosissimo per la nostra regione”.