Con Corium ricollocarsi nel mondo del lavoro è più facile

Quando un’azienda e un lavoratore si devono separare Corium può rendere tutto più semplice. L’azienda del gruppo Openjobmetis si occupa infatti di aiutare le persone a ricollocarsi con successo nel mondo del lavoro e a ricercare occupazioni maggiormente in linea con le proprie caratteristiche individuali, quello che in gergo tecnico si chiama Outplacement.

Nel percorso di Outplacement l’azienda affida la persona in uscita ai professionisti di Corium che da quel momento la prendono in carico il candidato con un servizio personalizzato: vengono analizzati competenze e obiettivi, si studiano sbocchi e opportunità e poi si stila il proprio curriculum, inteso sia come cartaceo ma anche come presenza su Linkedin.

Ma questa è solo la punta di tutte le attività e i servizi che offre questa azienda con un’esperienza di più di 30 anni. Per scoprire tutte si può visitare il sito di Corium cliccando qui.