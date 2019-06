Crisi Cavalca: un altro giorno di sciopero e presidio sotto la Regione

Secondo giorno di sciopero dei lavoratori Cavalca, dopo la prima e storica astensione dal lavoro di giovedì scorso.

Giovedì 13 giugno, in occasione dell’audizione in Regione Lombardia delle parti sociali, lavoratori e Filcams Cgil hanno indetto altre 8 ore di sciopero e i 26 dipendenti, tutti al centro di una procedura di licenziamento collettivo, dalle 16 alle 18 saranno sotto al Palazzo della Regione per sostenere la rappresentanza sindacale e portare in piazza le loro ragioni.

L’invito per l’audizione sulla crisi dell’importante attività commerciale della Valceresio , è arrivato dalla IV Commissione attività produttive ai rappresentanti sindacali e al titolare della Nord Clothing srls Mauro Balconi, che ha rilevato le quote societarie di Cavalca, ma anche al sindaco di Arcisate e a quello di Varese.

L’audizione era stata chiesta nei giorni scorsi dai consiglieri regionali varesini Emanuele Monti della Lega e Giacomo Sorrentino di Lombardia Ideale.