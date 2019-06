Cultura, in commissione annunciate novità per Nature urbane e un comitato per le Olimpiadi

Completata la ridefinizione della commissione Cultura, rimarcata nelle parole del sindaco Galimberti l’intenzione di dare continuità alla linea dell’ex assessore Cecchi e volontà di lavorare sulle Olimpiadi 2026.

È questa la sintesi della seduta di mercoledì sera 26 giugno della Commissione Cultura durante la quale è stato eletto vicepresidente Valerio Crugnola, con l’astensione di Lega e Forza Italia. Un’elezione che segue quella di inizio mese che ha indicato come neo presidente Francesco Spatola, in seguito alle dimissioni di Enzo Laforgia.

Durante la serata è intervenuto il sindaco Davide Galimberti, che oggi detiene le delega all’assessorato alla Cultura lasciate dall’ex assessore Cecchi, per spiegare le linee guida di Palazzo estense.

“Due grandi mostre, eventi sportivi e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale ed artistico con il festival Nature Urbane. Sono solo alcuni dei frutti del Piano Varese & Natura redatto dall’ex assessore Cecchi – ha spiegato il sindaco -. Un programma strategico che ha contribuito in maniera sostanziale a cambiare il modo di fare cultura in città. Su queste basi ci muoveremo anche in futuro ampliando ancora di più la proposta e il panorama delle offerte culturali per una città che su questo tema sta investendo tantissimo”.

“L’ex assessore ci ha indicato una strada importantissima – ha proseguito il sindaco – l’ha scritta nero su bianco nel suo documento e in questi anni in cui è stato in carica ha iniziato a metterlo in pratica con fatti concreti di grande rilievo come la mostra di Guttuso. Già solo infatti il festival di Nature Urbane e le due esposizioni a Villa Mirabello e a Villa Panza indicano quanto sia stato fondamentale l’apporto alla cultura impresso da Cecchi”.

L’intenzione del sindaco dunque che è emersa in commissione è quella di proseguire su questa strada. Ad esempio, già a partire dall’edizione 2019 del festival del paesaggio sono state annunciate diverse novità. “Stiamo poi lavorando con decisione alla rivalorizzazione dell’Isolino Virginia e da qui alla realizzazione di mostre sul tema dell’archeologia – ha insistito il sindaco – inoltre in questi giorni stiamo già eseguendo lavori di riqualificazione e immersioni specializzate con l’obiettivo di cercare nuovi reperti. Abbiamo la fortuna di avere due patrimoni Unesco e dobbiamo proseguire nel valorizzarli”.

Il sindaco poi si è soffermato sui 350 eventi in programma per l’estate. “Le associazioni culturali svolgono un ruolo fondamentale e, nei prossimi anni, dovremo portare avanti insieme a loro un lavoro ancora più inteso, aumentando sempre di più la sinergia con tutte le realtà locali”.

Galimberti ha anche parlato di turismo e della stretta connessione con i grandi eventi culturali e sportivi. “Nelle prossime settimane ci sarà moltissimo da fare – ha concluso Galimberti – A partire dal lavoro che ci vedrà impegnati per essere protagonisti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026”.

Il sindaco ha infine lanciato la proposta di creare un comitato su questo tema allargato ai cittadini: “Non dobbiamo commettere gli stessi errori che si fecero con Expo, che non ha lasciato praticamente nulla al nostro territorio. Le Olimpiadi per noi possono essere una grandissima opportunità e per questo dobbiamo lavorare tutti insieme perché Varese ne tragga il maggior beneficio possibile”. In questo senso Galimberti ha citato la possibilità di avere impianti e strutture a disposizione come il nostro Palaghiaccio ma anche una pista di fondo a Brinzio. “Ci sarà molto da fare per attrarre qui squadre olimpiche e il turismo che questa grande manifestazione sportiva porterà con sé”.