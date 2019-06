Dal deserto all’Alaska, dieci nuove destinazioni con Air Italy

Dal deserto all’Alaska, dalle Hawaii al Messico.

Air Italy aggiunge dieci nuove destinazioni al proprio network di voli grazie alla firma di un nuovo accordo di Special Prorate Agreement con Alaska Airlines.

Il nuovo accordo dà il via alla partnership fra le due compagnie,rendendo disponibili 10 destinazioni negli Stati Uniti e in Messico, come Anchorage, Honolulu, Las Vegas, Seattle, Portland, Palm Springs, San Diego, Seattle, San Jose (California) e Guadalajara ( Messico).

I passeggeri di Air Italy potranno collegarsi al network di Alaska Airlines che insiste sugli aeroporti di Los Angeles, San Francisco e New York (JFK), serviti direttamente da Air Italy con la propria flotta di Airbus A330-200, che prevedono 24 posti, dotati di sedili completamente reclinabili nell’esclusiva Business Class e 228 posti in Economy Class.

L’accordo consolida il lancio dei voli non-stop per Los Angeles e San Francisco inaugurati lo scorso aprile e di New York, operativo dallo scorso anno.

«Alaska Airlines è una compagnia aerea rinomata e siamo lieti di collaborare con loro e di poter aggiungere 10 nuove destinazioni alla nostra rete. Gli Stati Uniti, e in particolare la costa occidentale, rappresentano per noi un nuovo mercato davvero entusiasmante» dice Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy,.

« Questa nuova opportunità con Alaska Airlines offrirà ai nostri clienti più opzioni per connettersi senza problemi dalla nostra rete verso nuove destinazioni come la costa del Pacifico nord-occidentale, le isole Hawaii e il Messico. Allo stesso tempo, questo nuovo sviluppo rende disponibile ai passeggeri in partenza dall’Italia una gamma significativamente più ampia di opzioni nella costa ovest degli Stati Uniti e in Messico, confermando ai nostri clienti il nostro piano di crescita e le promesse del nostro marchio»