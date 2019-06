Dal funzionario alla pallavolista, Gabri ha scelto la squadra che presenterà in Consiglio

Il nuovo sindaco di Castronno Giuseppe Gabri ha scelto la sua squadra rispecchiando in toto le indicazioni uscite dalle urne: la nomina del vicesindaco e degli assessori ha pescato completamente nella rosa dei più votati lo scorso 26 maggio.

Andrea Turetta, che ha ricevuto 83 preferenze, è stato indicato come vicesindaco e assessore con delega al Bilancio. Laureato in Economia e Commercio, Turetta ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore finanziario e tributi in diversi Comuni nelle province di Torino, Milano, Varese e Como. Nella scorsa amministrazione è stato consigliere comunale, e assessore ai servizi sociali del Comune di Castronno dal 2000 al 2004. Alle scorse elezioni si era candidato sindaco con la lista Castronno Viva.

In Giunta entra anche Francesca Nicora, 98 voti, alla quale sono state affidate le deleghe su Edilizia privata, Opere pubbliche e sport. Il neo assessore vanta un pedigree da vera professionista del mondo della pallavolo: ha iniziato a giocare in serie A1 all’età di 17 anni e ha fatto parte della Nazionale italiana juniores. Nella sua carriera ha disputato finali play off promozioni, finali scudetto e vinto Coppa CEV, Coppa Italia e coperto il ruolo di capitano per tre anni consecutivi nella squadra di Villa Cortese allora in serie A. Ha lavorato dal 2013 al 2015, come consulente previdenziale in assicurazione e dal 2010 è impegnata come istruttrice e allenatrice nella Società pallavolo Castronno.

L’assessorato a Manutenzione del patrimonio, Sicurezza e Protezione civile sarà ricoperto da Stefano Ramon. È stato consigliere comunale negli scorsi due mandati, militante della Lega Nord dal 2009; si è occupato della creazione del nuovo gruppo comunale di protezione civile di cui è coordinatore.

Ed infine Stefania Paiusco si occuperà di Famiglia, Istruzione e Sociale. Laureata in Scienze Economiche e Bancarie all’Università Cattolica di Milano, lavora come quadro direttivo presso un istituto di credito. Fa parte del Comitato genitori di Castronno e del Consiglio d’istituto della scuola.

«Avevo pensato a questi nomi per la composizione della Giunta già prima del voto – spiega il sindaco Gabri – perché sono convinto che la squadra degli assessori debba essere assoluta fiducia del sindaco. Sono molto contento che anche i cittadini abbiano capito al loro qualità e che siano stati tra i più votati».

Sindaco e Giunta in pectore si presenteranno al primo Consiglio comunale per la comunicazione ufficiale. La seduta è stata fissata martedì 11 giugno alle ore 21 presso il Palazzo Comunale.

