Dimezzare la bolletta in ufficio? Basta spegnere il condizionatore

Rinunciare al condizionatore, o ridurne l’utilizzo, può avere un impatto significativo sul costo delle bollette. Spegnere l’aria condizionata può infatti ridurre la spesa fino al 57% del totale.

La stima arriva dal rapporto “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia”, redatto da Assoimmobiliare ed Enea. Uno studio realizzato su un campione di 118 edifici direzionali distribuiti sull’intero territorio nazionale. E che, ipotizzando un costo dell’energia pari a 0,21 €/kWh, ha stimato in 15 euro al metro quadro la spesa annuale per la climatizzazione estiva ed invernale negli uffici. Il funzionamento delle apparecchiature ha un costo di 6,4 €/mq, contro i 4,4 dell’illuminazione.

Il peso della climatizzazione si riduce per quegli uffici che ospitano al proprio interno una server farm. Quest’ultima incide in media per il 18% dei consumi energetici, il che riduce al 50% quelli legati alla climatizzazione. Che pure rappresentano la componente più significativa della bolletta elettrica degli uffici. La soluzione per il risparmio passa dunque necessariamente dalla rinuncia ai condizionatori? Non necessariamente.

L’alternativa, ovviamente più dispendiosa nel breve periodo, è quella di investire per migliorare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad ufficio. «Una delle grandi sfide che ci vede impegnati è quella di gettare le basi per un parco immobiliare ad alta efficienza, con vantaggi innegabili dal punto di vista ambientale, economico e occupazionale», ha spiegato presentando il rapporto il presidente di Enea Federico Testa, «considerando che il patrimonio edilizio italiano in molti casi è precedente agli anni ‘70, ci sono ampi margini di intervento, con conseguenti significativi risparmi in bolletta». Nel frattempo, per ottenerli, basta spegnere il condizionatore.