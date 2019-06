“Diversamente uguali” al Fratello Sole per sensibilizzare all’inclusione sociale

Martedì 18 giugno, alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (via Massimo d’Azeglio), si terrà lo spettacolo “Diversamente uguali”.

Si tratta di uno spettacolo di musica, teatro e movimento organizzato dall’associazione di promozione sociale “Amici della Nuova Busto Musica”, in collaborazione con la cooperativa sociale “Energicamente”.

L’evento è nato dalla collaborazione pluriennale con la Onlus “Solidarietà famigliare” (Centro diurno per disabili) e la comunità socio-sanitaria di Castellanza, con l’intento di promuovere il valore sociale dell’inclusione.

Saranno infatti i protagonisti della serata, gli ospiti di Solidarietà famigliare che si esibiranno in attività teatrali, musicali e di movimento a chiusura del percorso educativo annuale.

Il percorso è stato co-organizzato e seguito dall’art-director Ornella Gobbi, della Nuova Busto Musica, con il prezioso supporto in partenariato del personale della cooperativa sociale Energicamente ed il contributo della Onlus “Fondazione comunitaria del Varesotto”. Questa collaborazione ha offerto la possibilità a molti ospiti del centro di cimentarsi in attività artistiche e di movimento al fine di offrire un’ulteriore possibilità volta all’inclusione socio-educativa dei soggetti in condizione di diversa abilità.

I ragazzi canteranno, accompagnati dal vivo da una band di musicisti professionisti, suoneranno piccoli strumenti a percussione e reciteranno insieme ad un attore: «Amici della Nuova Busto Musica, avendo vinto come associazione il bando, proposto da Fondazione comunitaria del Varesotto, per l’inclusione sociale di soggetti diversamente abili, ha potuto creare questo evento, in cui i ragazzi del centro, un attore e 5 musicisti, insieme sul palco, danno vita, divertendo e divertendosi, ad uno spettacolo avvincente. – spiega l’esperta di musica e collaboratrice del centro disabili, Ornella Gobbi – Il viaggio del regista attraverso diverse nazioni, in cerca di ispirazione per un suo nuovo film, è il pretesto per proporre musiche e ritmi diversi».