Una domenica per conoscere la filiera del legno di castagno

Tra le lezioni del Corso dedicato al legno di castagno Interreg UpKeepTheAlps è organizzata una mattina aperta al pubblico per parlare della filiera del legno: Dalla gestione selvicolturale dei nostri boschi fino all’utilizzo del legname.

L’appuntamento è per domenica 23 giugno dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala convegni del Museo della Cultura rurale prealpina di Brinzio in via Trieste.

Una mattina pensata per i tecnici del settore, con informazioni tecniche ed approfondimenti, grazie alla presenza di esperti nazionali e svizzeri ma anche un momento utile per i non addetti ai lavori, per capire meglio una filiera che può caratterizzare in maniera incisiva il nostro territorio e contribuire a quell’equilibrio tra uomo e bosco che stiamo cercando di ricostruire.

Il tema della castanicoltura sta infatti tornando sotto i riflettori del Campo dei Fiori, sia dal punto di vista della sua valorizzazione economica e sia da quello della difesa contro gli incendi.

PROGRAMMA