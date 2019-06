Due nuove rotonde in via Magenta, partiti i lavori

Hanno preso il via il 17 giugno i lavori di realizzazione di due nuove rotatorie lungo la via Magenta sulle intersezioni con via Peschiera e all’incrocio con via Ferrer e XI Febbraio. Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per l’incolumità degli addetti ai lavori e per la circolazione stradale durante l’esecuzione delle opere, la viabilità subirà alcune variazioni.

I lavori si articoleranno in quattro fasi e, salvo imprevisti, si protrarranno fino al 31 luglio. Il progetto è legato alla costruzione del nuovo punto vendita Lidl in via Magenta, nello spazio della ex Pietro Carnaghi.

Nella prima fase sono previsti:

• la chiusura al transito della carreggiata in direzione periferia, nel tratto da via Correggio a via Abba, con conseguente deviazione del flusso veicolare su una corsia della carreggiata opposta;

• le conseguenti direzioni obbligatorie nelle vie Correggio, Peschiera, Abba, Papa Pio XI;

• il divieto di transito in via Magenta, nel tratto da via Papa Pio XII a via Papa Pio XI, sulla carreggiata dei civici pari, con esclusione dei veicoli dei residenti e di quelli diretti alle attività commerciali ivi presenti;

• il divieto di transito escluso residenti in via Papa Pio XI, nel tratto da piazza Leone XIII a via Magenta, con le conseguenti direzioni obbligatorie in piazza Leone XII e in via L. Gonzaga.

Nella seconda fase:

• la chiusura al transito della carreggiata in direzione centro città, nel tratto da via Abba a via Correggio, con conseguente deviazione del flusso veicolare su una corsia della carreggiata opposta;

• il divieto di transito in via Peschiera, nel tratto da via Magenta a via Luini, ad esclusione dei veicoli dei residenti e di quelli diretti alle attività ivi presenti;

Durante la prima e la seconda fase è istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata, in via Magenta tratto da via Correggio a via Abba, su ambo i lati.

Nella terza fase:

• la chiusura al transito della carreggiata in direzione periferia, nel tratto da via Abba a via Ferrini, con conseguente deviazione del flusso veicolare su una corsia della carreggiata opposta;

• il divieto di transito in via XI Febbraio, nel tratto da via L. Gonzaga a via Magenta, con esclusione dei veicoli dei residenti e dei veicoli diretti alle attività commerciali ivi presenti.

Nella quarta fase:

• la chiusura al transito della carreggiata in direzione centro città, nel tratto da via Abba a via Ferrini, con conseguente deviazione del flusso veicolare su una corsia della carreggiata opposta;

• il divieto di transito in via Ferrer nel tratto da Baraggioli a via Magenta, con esclusione dei veicoli dei residenti e dei veicoli diretti alle attività commerciali ivi presenti.

Durante la terza e la quarta fase è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in via Magenta tratto da via Abba a via Ferrini, su ambo i lati.