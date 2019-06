È morto a Varese Miguel Fernandez, allenatore della Saugella Monza

Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore della squadra di pallavolo Saugella Monza di Serie A1 femminile, è morto nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Varese, in seguito a un arresto cardiaco. Il mondo della pallavolo è in grave lutto: Falasca aveva 46 anni e lascia la moglie Esther e due figli. Nato il 29 aprile 1973 a Mendoza, Falasca in Italia aveva giocato a Bologna, Modena e Ferrara. Da allenatore aveva guidato la nazionale della Repubblica Ceca prima dell’arrivo a Monza nella massima serie femminile. Falasca pochi mesi fa aveva guidato le sue ragazze alla conquista della Challange Cup.

«E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca – si legge nella nota rilasciata dal consorzio -. Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore del Saugella Team Monza, è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo».