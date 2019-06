Eccellenza: pari Legnano, retrocede l’Union Villa

(Foto Facebook – A.S.D. Union Villa Cassano)

Va verso la conclusione questo lunghissimo campionato di Eccellenza, che verrà ricordato a lungo, negativamente parlando.

Per i playoff nazionale verso la Serie D, il Legnano ha pareggiato in casa 1-1 contro i bresciani del Breno. La gara, giocata a Inveruno per il concomitante palio di Legnano al “Mari”, a porte chiuse dopo i fatti accaduti una settimana fa, si è conclusa con un pareggio che rimanda tutti i discorsi promozione alla gara di ritorno.

Il gol in apertura (13’ pt) di Bianchi è stato pareggiato dalla rete di Szafran per i camuni. Nella gara di ritorno i lilla dovranno vincere per festeggiare la promozione in Serie D.

Ai playout invece retrocede l’Union Villa Cassano. Dopo la sconfitta 2-0 nella gara di andata a Cassano Magnano, l’Union ha perso 2-1 anche il ritorno a Castano Primo. Per i neroverdi doppietta di Colombo, inutile invece il momentaneo pareggio di Buzzi per i cassanesi. Chissà che le vicende estive che ci aspettano non possano riportare tramite riammissione l’Union in Eccellenza.