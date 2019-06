Entra in servizio il primo autobus ibrido in circolazione a Varese

Cambia poco, se visto da fuori, ma l’effetto sul risparmio di gasolio sarà di oltre il 10%. La flotta di Autolinee Varesine, che effettua il servizio di trasporto pubblico urbano a Varese, si arricchisce di un nuovo gioiellino: un autobus Mercedes Citaro, il primo bus ibrido in circolazione a Varese, che è già entrato in servizio sulla linea C.

Il concetto è quello ormai noto dei motori ibridi: dalla frenata si recupera energia, questa corrente viene accumulata in condensatori e messa a disposizione del motore elettrico in modo da “assistere” il motore a combustione interna specialmente nello spunto.

«Sul tetto del pullman sono installati gli accumulatori» spiegano i dirigenti di Autolinee Varesine «che permettono di recuperare energia in fase di frenata e di redistribuirla durante l’accelerazione, aiutando il motore anche nel funzionamento dei sistemi interni come il condizionamento».

Ciò consente un risparmio di carburante e minori emissioni nell’atmosfera: una scelta “green” da parte dell’azienda che continua a rinnovare la sua flotta (tra le più giovani di tutta Italia) proprio all’insegna di una marcata attenzione ambientale da un lato, e per la ricerca di un maggiore confort dall’altro.

Per l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como-Lecco-Varese, si tratta di «un passo verso le nuove tecnologie, con la possibilità che il futuro del trasporto pubblico sia più green» spiega il vicepresidente Ambrogio Mazzucchelli, ribadendo come questo tema sia al centro dei programmi «della nostra Agenzia, la quale sta impostando il bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico nei prossimi anni con il fine di promuovere una mobilità più sostenibile».

SERVIZIO POTENZIATO VERSO IL SACRO MONTE

Soddisfatti dell’investimento dell’azienda il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Mobilità Andrea Civati che hanno colto l’occasione di ricordare il nuovo servizio potenziato al a Sacro Monte per la stagione estiva.

Da domenica 30 giugno, infatti, in tutti i giorni festivi la linea C transiterà dallo stadio (fermata di via Manin angolo via Valverde), per garantire un comodo interscambio con gli ampi parcheggi della zona. Non solo: proprio sulla tratta via Manin-stazione funicolare Vellone, la frequenza dei bus nei giorni festivi vedrà una corsa ogni 15 minuti, dalle 10 alle 19. Un’opportunità in più, dunque, per raggiungere il Sacro Monte con i mezzi pubblici.