Esenzioni ticket, il rinnovo si può già fare anche in farmacia

Il rinnovo delle esenzioni del pagamento ticket per l’acquisto di farmaci – cosiddette E30 ed E40 – può essere effettuato già oggi nelle 2.909 farmacie lombarde. I cittadini aventi diritto a queste esenzioni sono affetti da patologie croniche (codice E30) o da malattia rare (codice E40), e con reddito familiare annuo non superiore ai 46.600 euro.

“Poiché quest’anno il rinnovo delle esenzioni non avviene automaticamente, desideriamo ricordare ai cittadini aventi diritto che avranno tempo fino al 30 settembre per presentare l’autocertificazione ma non è necessario aspettare gli ultimi giorni per rinnovare – consiglia Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia –. Già oggi il rinnovo può essere fatto presso le farmacie del territorio, che per capillarità e orari di apertura, si confermano un punto di riferimento importante. Si tratta di un servizio, che offriamo ai cittadini in partnership con la Regione – già dal 2014 – e che rafforza il nostro ruolo di interlocutori di riferimento, sul territorio, per tutte le esigenze dei cittadini legate alla salute e al dialogo con le istituzioni sanitarie”.

Dal 26 febbraio 2019 al 10 giugno 2019, sono stati 349.377 i cittadini lombardi che hanno presentato l’autocertificazione in farmacia: in pratica il 75% dei cittadini ha scelto la farmacia e la sua capillarità e disponibilità per interfacciarsi con il Sistema sanitario regionale.