Estate di lavori a Casciago: si parte con la rete idrica

I segni sull’asfalto, gialli e blu, su tutta via Pascoli e sulle vie limitrofe sono comparsi da qualche giorno. In molti si sono fatti la domanda su che cosa stiano a significare, e la risposta è presto detta.

Sono i segni lasciati dagli operai di Acsm Agam (ex Aspem) in vista dei lavori che dovranno essere eseguiti sulla rete idrica.



Da lunedì 10 giugno via Pascoli e le vie collaterali fino a via Campi Aperti saranno infatti interessate da lavori di posa di nuova tubazione della rete acqua e relativi allacci. I lavori si potranno presumibilmente sino a settembre: «Al fine di ridurre al minimo i disagi e razionalizzare tutti i lavori, stiamo programmando l’esecuzione dell’intervento di posa della fibra ottica ad alta velocità (lavori in capo ad Open Fiber e attualmente in conferenza dei servizi, programmati per settembre 2019, ndr) e altri interventi di nostra competenza al fine di arrivare entro la primavera prossima a lavori ultimati a poter ripristinare in modo in modo totale tutto il manto stradale – spiega il Comune di Casciago con una nota -. Siamo consapevoli dei disagi che si protrarranno per lungo tempo in particolar modo per i residenti, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere un buon risultato, definitivo e duraturo. Vigileremo sulla condotta dei lavori al fine di rendere meno difficoltoso il transito e la residenza».

I DOCUMENTI UFFICIALI

Ordinanza-Via-Pascoli

AUTORIZZAZIONE-del-19-del-2019-ACSM Ordinanza-Via-Pascoli

IL VOLANTINO DIFFUSO DA ACSM AGAM – ASPEM