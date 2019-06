Estate fa rima con palio di Besnate: una settimana di gare tra i borghi

Le strade di Besnate sono tornate a vestire i colori dei quattro borghi di appartenenza e quasi tutte le sere, da qualche settimana, la sera si sentono voci di bambini e ragazzi che si allenano per le competizioni. È arrivato il momento dell’anno preferito dai besnatesi: il minipalio.

Giunto alla sua trentaseisima edizione, quest’anno il palio inizierà ufficialmente sabato 29 giugno 2019, ore 20.30, con la famosa sfilata storica per le vie del paese, che ogni anno sa incantare per la bellezza e la precisione dei vestiti medievali.

Una settimana in cui, ogni sera, le squadre dei borghi Bisun, Nord Ovest, Tre Ponti e Punt Pedar si sfideranno nei giochi più svariati – come il lancio dell’uovo, la mitica corsa con le botti per le vie del paese, tiro alla fune e la corsa con i sacchi e con le carriole – all’oratorio San Giovanni Bosco di Besnate. Nella scorsa edizione ha trionfato il borgo Nord Ovest. A seguire Tre ponti con il secondo posto, Bisun è arrivato terzo ed, infine, ultimo classificato Punt Pedar.

I giochi avranno inizio in oratorio sabato, subito dopo la sfilata storica, con la rituale accoglienza della fiaccola votiva ed il primo gioco di apertura. Le gare continueranno ogni sera, a partire dalle 21, fino a giovedì 4 luglio. Serata conclusiva sabato 6 luglio, con i giochi finali e la cerimonia di consegna del gonfalone al borgo vincitore.

Chi si aggiudicherà quest’anno la coppa dei borghi? Nord Ovest riuscirà a raggiungere lo stesso risultato dell’anno scorso? Oppure trionferà il biscione rosso e giallo Bisun? Forse Tre Ponti riscatterà il secondo posto della seconda edizione? O, forse, sarà la volta dei giallo-verdi di Punt Pedar, desiderosi di riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso?