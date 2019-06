Fai beneficenza e vinci un giorno a Formentera con Pozzecco

Gianmarco Pozzecco è uno dei personaggi in copertina di questo periodo di sport. Alla guida della Dinamo Sassari si è qualificato alle finali Scudetto eliminando l’Olimpia Milano e ha infilato una striscia di oltre 20 gare di fila vinte.

Oltre alle vittorie sul campo, il “Poz” cerca una vittoria anche fuori, offrendo un premio davvero speciale per tutti i suoi sostenitori. I donatori che sosterranno la Fondazione Candido Cannavò su Wishraiser avranno poi la possibilità di partecipare all’estrazione che decreterà il fortunato vincitore che avrà la chance di volare a Formentera a casa di Pozzecco, fare una partita di basket al campetto ed essere ospite da lui a cena. Il coach, scherzosamente, ha messo anche in palio la possibilità di presenziare al suo matrimonio a Formentera, e sta attualmente patteggiando con la sua fidanzata per far si che questo sia possibile.

COME FUNZIONA LA CAMPAGNA – Wishraiser.com è la piattaforma web che promuove campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit, mettendo in palio per i donatori un premio finale. Tra i donatori, uno viene estratto per vincere l’esperienza. «Pozzecco è l’esempio perfetto di come lo sport sia un insieme di passione e divertimento – afferma il fondatore e CEO di Wishraiser Mario Salsano -. Chi meglio di lui poteva essere ambasciatore di questa campagna per la Fondazione Candido Cannavò? Per tutti gli appassionati di basket non riesco a pensare ad un’esperienza migliore che volare a Formentera, a casa del coach più divertente di tutti i tempi. Pozzecco è anche il rappresentante perfetto di una campagna per una causa che mette al centro tutti i valori dello sport, valori da cui attingere per comportarsi anche nella vita reale».

Partecipare alla campagna è facile e veloce. Basta collegarsi a www.wishraiser.com/poz e scegliere l’importo della donazione. Ad ogni donazione corrisponderà una ricompensa per la donazione effettuata e un numero proporzionale di chance per partecipare poi all’estrazione per il premio finale con Pozzecco. Il fortunato vincitore, accompagnato da un amico, avrà la possibilità di volare a Formentera per passare una settimana nell’incantevole isola delle Baleari e, come anticipato, incontrare il “Poz”. Altri premi in palio saranno: palloni autografato dal coach; t-shirt e tazze della campagna e molto altro.

La Fondazione, intitolata a Candido Cannavò, è nata subito dopo la scomparsa del grande giornalista e scrittore nel febbraio 2009, per impulso della Rcs Mediagroup, della direzione e della redazione della Gazzetta dello Sport e della famiglia Cannavò. L’attività della Fondazione è finalizzata al rafforzamento dei valori dello sport, utilizzati sia nel campo della difesa delle regole e della cultura sportiva sia per promuovere progetti di solidarietà, in particolare rivolti ai più deboli ed emarginati.

«Ho incontrato Gianmarco Pozzecco – ricorda Franco Arturi, direttore della Fondazione Candido Cannavò – il 10 marzo scorso al Taliercio, il Palazzetto dello Sport di Mestre-Venezia. La sua Dinamo Sassari aveva appena intrapreso il cammino vincente che è arrivato oggi all’incredibile numero di 23 successi consecutivi, a una coppa europea vinta e alla finale scudetto conquistata. Gli ho chiesto se avrebbe aderito alla campagna pro Fondazione con Wishraiser. Non mi ha lasciato quasi il tempo di finire la frase e mi ha detto un sì entusiasta: ‘Certo Franco, fammi chiamare dai tuoi amici quando vuoi’. Credo che il mondo sia dei buoni e degli uomini di genio. Pozzecco, il più grande personaggio espresso dal nostro basket, è entrambe le cose».