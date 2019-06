Fervono i preparativi per festeggiare il 205esimo dalla fondazione dell’Arma

L’Arma dei carabinieri si prepara a festeggiare i 205 anni dalla propria fondazione a anche a Varese, al comando provinciale di via Aurelio Saffi, fervono i preparativi per la festa che avrà inizio oggi, mercoledì 5 giugno, alle 18.30.

Una festa presentata dal comandante provinciale, colonnello Claudio Cappello, come «occasione per incontrare i cittadini» e per la quale «i nostri carabinieri si stanno prodigando perché sono comunità nella comunità».

Cappello, nel presentare la giornata, ha voluto ripercorrere le tappe segnanti dell’attività dell’arma nell’ultimo anno partendo proprio da quella più segnante: il supporto alla popolazione isolata della frazione di Monteviasco, resa irraggiungibile dalla funivia fuori uso e dunque servita dalla spola dei carabinieri per supporto e il trasporto di generi di prima necessità.

«Per quell’attività i nostri carabinieri sono stati premiati in Regione con il riconoscimento Rosa camuna – ha ricordato il colonnello – ma la soddisfazione maggiore è stata la riconoscenza della popolazione, perché anche se noi siamo una struttura che ha una forte gerarchia al nostro interno l’elemento umano nei suoi vari ruoli è fondamentale».

«Pensiamo di aver fatto tanto ma vogliamo fare di più – ha spiegato Cappello facendo un bilancio delle attività -. Perché il livello di percezione della sicurezza non sempre corrisponde a quello della criminalità. La gente ha bisogno di essere rassicurata e noi dobbiamo fare anche questo perché abbiamo il privilegio e l’onore di essere presenti in 40 presidi nella provincia e le nostre caserme sono luoghi di ascolto e supporto ai cittadini. Ne abbiamo avuto una bella testimonianza con l’inaugurazione della stazione di Samarate alla quale erano presenti tutte le istituzioni ma soprattutto tanti cittadini comuni».

Ma se questa sera sarà il tempo della festa al comando provinciale guardano già ad un’altra scadenza molto impegnativa: «da tempo stiamo pianificando l’attività di prevenzione e controllo in vista della chiusura temporanea dell’aeroporto di Linate e dunque il trasferimento delle attività su Malpensa, sarà molto impegnativo ma abbiamo avuto più risorse a supporto e siamo pronti anche grazie alla collaborazione con il territorio».

Caratteristica della provincia varesina, ha spiegato Cappello, «è proprio la collaborazione che abbiamo sempre trovato nelle comunità territoriali, dai sindaci alle istituzioni, dalle associazioni alle parrocchie e con l’ottimo rapporto con una prefettura sempre attenta».

L’appuntamento, dunque, resta quello di stasera in via saffi a Varese per la festa dell’Arma, «vogliamo che sia un’occasione di incontro tra l’arma e la cittadinanza».