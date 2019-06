Festa di fine campagna elettorale per Gulino con Fontana e Tovaglieri

Davide Quadri, Coordinatore provinciale della Lega Giovani e Matteo Bianchi, segretario provinciale, annunciano la festa di chiusura di campagna elettorale a sostegno della candidata di centrodestra Daniela Gulino giovedì 6 giugno, alle 18.45, presso il Punto Lega in piazza delle Tessitrici, dove saranno ospiti d’onore il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

“Questa competizione elettorale – spiega Quadri – ha dimostrato come a Malnate ci siano energie nuove, fresche, di persone che hanno voglia di mettersi in gioco per cambiare le cose, disposte a sfidare il “potere” che sembra inamovibile, quello rappresentato dal Pd e dalle sinistre malnatesi, che davano per scontato che i cittadini avrebbero votato per loro e non si sono quindi resi conto di aver ormai perso la loro fiducia”.

“A Malnate abbiamo anteposto agli steccati ideologici la ricerca di una formula per offrire un buon governo alla città, buon governo che manca da troppi anni. Con le amministrazioni di centrosinistra, a guida Pd, la città è infatti progressivamente scesa nel degrado e nell’insicurezza. Noi sosteniamo chi può cambiar le cose, ovvero Daniela Gulino Sindaco”.