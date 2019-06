Festa di San Giovanni, tutti gli eventi a Busto Arsizio

Lunedì 24 giugno sarà celebrata la Giornata del Ringraziamento in occasione del patrono della Città, San Giovanni Battista: alle 11.00 in basilica San Giovanni mons. Severino Pagani celebrerà la messa solenne del Santo Patrono insieme ai parroci della Città e in particolare a mons. Claudio Livetti che celebra il 65esimo di ordinazione sacerdotale.

La cerimonia dedicata ai cittadini che hanno meritato il grazie della Città si svolgerà in serata nel quartiere di san Michele, al teatro Manzoni. Una scelta del sindaco Emanuele Antonelli per coinvolgere nelle celebrazioni i quartieri cittadini dopo Sacconago nel 2016, sant’Anna nel 2017, Borsano nel 2018.

La serata prenderà il via alle 21.00: novità di quest’anno è la partecipazione del coro e dell’orchestra “da fiö, giuinoti e bei tusan” composti dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado Prandina, De Amicis e Pertini, già protagonisti del Gran Cuncertu di qualche settimana fa al Sociale. Gli studenti, 140 circa, diretti dal maestro Fabio Gallazzi, eseguiranno canzoni originali composte in italiano, inglese e dialetto bustocco, con la partecipazione straordinaria di Umberto Rosanna, medico chirurgo con la passione per il canto, e di Ginetto Grilli, noto poeta bustocco di 93 anni e autore dei testi delle canzoni in dialetto.

Tra un brano e l’altro si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti particolari, dei premi Enrico dell’Acqua e Olga Fiorini e del conferimento della civica benemerenza: non mancheranno i ringraziamenti alle forze dell’ordine, ai dipendenti comunali andati in pensione, ai maestri del lavoro, ai neo cavalieri della Repubblica, a società sportive (Pro Patria calcio e U.C. Bustese Olonia) e aziende che festeggiano quest’anno i 100 anni di attività, ad associazioni e cittadini di cui Busto Arsizio va orgogliosa.

La lastra marmorea con l’incisione del nome del nuovo benemerito sarà scoperta alle ore 12.00 di martedì 25 giugno.

Nei giorni che precedono la patronale sono state organizzate alcune iniziative collaterali che animeranno la città. Eccole nel dettaglio

Giovedì 20 giugno alle 20.00 in piazza Vittorio Emanuele II andrà in scena la tradizionale cena a tema, quest’anno l’assessore al Marketing Paola Magugliani ha scelto “Red & White”, un omaggio ai colori della Città alla vigilia della patronale. Tutti i partecipanti saranno invitati a indossare qualcosa di bianco e rosso e gli allestimenti richiameranno i due colori.

Sabato 22 giugno alle 21.00 in piazza San Giovanni è in programma il Concerto per il Patrono del Corpo Musicale Pro Busto diretto dal maestro Franco Conetta: in programma otto brani celebri che saranno presentati dall’assessore Paola Magugliani.

Domenica 23 giugno, per tutta la giornata in piazza san Giovanni e in via Milano, verrà allestito il mercatino di San Giovanni a cura di Arti e Sapori di Nord-Ovest.