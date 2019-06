Forte temporali e grandine sul varesotto

I forti temporali sono arrivati su tutta la provincia, così come allertato dalla Protezione Civile che fin dal primo mattino ha diramato il codice “arancione” per forti temporali. Il varesotto è stato colpito da piogge di forte intensità e in alcune zone, come Laveno Mombello, anche dalla grandine (nella foto, inviata da un lettore).

L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’avviso di criticità moderata e localizzata diramata oggi dalla sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia è fino a domani, martedì 11 giugno, in particolare nelle zone alpine e prealpine. Sono infatti previste piogge per tutto il giorno.

Fenomeni temporaleschi sono previsti su Laghi e Prealpi varesine, su Lario e Prealpi occidentali, sulla Bassa Pianura occidentale (nelle province di Cremona, Pavia e Lodi) e sul nodo idraulico di Milano. Nella parte nord-occidentale della regione, i rovesci potrebbero essere anche di forte intensità, fino alla giornata di mercoledì 12 giugno. Per questo si chiede ai sistemi locali di Protezione civile di predisporre azioni di monitoraggio e contrasto per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni e la vulnerabilità dei territori.