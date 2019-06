Forti temporali in arrivo, allerta “arancione” dalla Regione

“Codice arancione”, per l’arrivo di temporali forti. È l’allerta meteo emessa da Regione Lombardia.

Per lunedì 10/06 sono previste “precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, in temporaneo esaurimento invece sulle pianure e Appennino“. Da metà pomeriggio-sera “precipitazioni in diffusa riattivazione, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, specie sui settori occidentali”.

Per l’area Laghi e Prealpi varesine è prevista l’allerta “gialla” per temporali, per il Nodo Idraulico di Milano (pianura a Nord della metropoli) criticità “Arancione Moderata”, sempre per temporali.