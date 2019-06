Frecce piattelli e tiri spettacolari per il torneo nazionale di tiro a volo

Domenica 30 giugno al mattino si terrà il Torneo Nazionale di Tiro a Volo di “Progetto Arkan – Tiro dinamico con l’arco” organizzato dall’ASD Arcieri della Grande Quercia presso il centro sportivo di Sumirago, messo a disposizione per l’occasione dall’Amministrazione Comunale.

I partecipanti si sfideranno con tiri molto spettacolari (si utilizzano frecce appositamente assemblate per il tiro a volo) che prevedono come bersagli dei piattelli lanciati con specifiche macchine professionali per realizzare parabole tutte diverse tra loro.

La manifestazione è inserita tra le attività proposte dall’Associazione organizzatrice durante il corrente anno sportivo e legate al multiforme mondo del tiro dinamico con l’arco, specialità molto tecnica e altrettanto divertente che appassiona non solo adulti ma anche molti ragazzi e al cui interno è previsto anche il tiro al volo.

Gli Arcieri della Grande Quercia organizzano prevalentemente presso il proprio campo di allenamento e gara, sito nei boschi di Caidate di Sumirago, attività (regionali, interregionali, nazionali) che in questi anni hanno richiamato per la loro varietà e qualità atleti provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e anche dalla Svizzera.