Fridays for future Varese pulisce Viale Belforte dai rifiuti abbandonati

I ragazzi di Fridays for future Varese, il movimento per sensibilizzare sui cambiamenti climatici, venerdì 7 giugno, hanno ripulito una zona della città.

In seguito all’appello inviato, tramite la loro pagina Facebook, a tutti i cittadini per segnalare i luoghi dove poter intervenire, hanno deciso di interessarsi nella zona del cimitero di Viale Belforte.

Così, nella giornata di venerdì 7 giugno, si sono messi all’opera, ripulendo la zona da rifiuti di ogni genere: panche, sedie, oggetti di plastica di ogni tipo e persino un fungo a gas, usato solitamente per il riscaldamento esterno dei locali. Grazie a questi ragazzi volenterosi, la zona, in particolare dietro al cimitero di via Belforte, è pulita, ma è necessaria l’attenzione e il rispetto di tutti per mantenerla tale. Il movimento è attivo a Varese da tempo e le loro iniziative continuano tutti i venerdì.

Il video dalla loro pagina Facebook