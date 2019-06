Furto nelle scuole di Brinzio: rubati diversi portatili

Furto nella notte nelle scuole del comune di Brinzio: rubati alcuni portatili appartenenti all’istituto del piccolo comune.

Il sindaco Roberto Piccinelli è stato raggiunto dalla notizia mentre faceva qualche giorno di vacanza post elettorale in Toscana.

«Mi hanno segnalato per telefono che hanno nella notte hanno portato via 5 o 6 portatili, con un furto senza scasso – ha spiegato -. Hanno sicuramente sporto denuncia, ma si tratta comunque di un episodio strano. Resta in ogni caso il dispiacere di un furto fatto in dispregio alla scuola e ai bambini».