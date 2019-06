Gaetano Losa nominato vicario alla Prefettura di Verbania

Da Verbania a Varese e ritorno.

Dopo aver prestato servizio negli anni scorsi nella città piemontese, Gaetano Losa torna nella provincia del Vco.

Losa è attualmente Capo di Gabinetto a Varese, ha svolto l’incarico di commissario prefettizio in vari Comuni del Varesotto, anche in condizioni delicate (a Lonate Pozzolo, ad esempio, resse l’ente per un anno dopo l’arresto del sindaco Danilo Rivolta)

Losa torna a Verbania come viceprefetto vicario al posto della dottoressa Roberta Carpanese, trasferita a Massa Carrara, come spiega l’articolo di OssolaNews, qui.