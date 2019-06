Giornata Mondiale dell’Ambiente, un evento “a cinque stelle” nella valle del Ticino

Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente il Movimento 5 Stelle della provincia di Varese, con il contributo del consigliere regionale M5S Roberto Cenci, organizza l’evento pubblico “Ambientiamo”.

L’evento si svolgerà nella giornata di domenica 16 Giugno 2019, nella piazza Parravicino di Tornavento (Lonate Pozzolo), dalle ore 9:00 alle ore 18:30 (foto d’archivio).

La manifestazione è volta alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche ambientali, importanti per il territorio del varesotto e delle province limitrofe. Durante la giornata verranno predisposte postazioni con materiale informativo sui temi ambientali, alle ore 11:00 avrà luogo un momento di discussione e confronto con esperti e attivisti e nel pomeriggio verranno organizzate attività per i più piccoli. Saranno presenti all’evento anche Parco del Ticino Lombardia, Legambiente e alcuni comitati del territorio.

Le tematiche affrontate durante la giornata saranno:

– L’impatto delle industrie sull’ambiente e in particolare il caso della ex conceria di Brenta – Cittiglio e il caso dell’inceneritore ACCAM di Busto Arsizio;

– La qualità dell’aria e le eventuali misure per il suo miglioramento;

– Il Lago di Varese, il suo inquinamento e i progetti per risanarlo;

– I trasporti nell’area di Malpensa, nuovi progetti e il loro impatto sul territorio;

– Il Parco del Ticino.

Alle 15:30 è organizzata una passeggiata nella natura, per grandi e piccini accompagnati, con la guida ambientale Walter Girardi.