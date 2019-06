Gli effetti degli incendi nei boschi, prima la lezione e poi la camminata

Cause ed effetti sull’ambiente degli incendi boschivi nelle Prealpi e Alpi lombarde. Di questo si parlerà sabato 22 giugno in un incontro organizzato dal Cai di Varese che prevede prima una lezione e poi una passeggiata.

L’incontro formativo sarà aperto a tutti per conoscere le aree naturali che tutelano le nostre montagne e avrà luogo nella sede del Parco del Campo dei Fiori, in via Trieste 40 a Brinzio. La giornata prevede una mattinata di lezione a cui seguirà un pranzo e una passeggiata nelle zone colpite dagli ultimi incendi.

La Partecipazione gratuita previa prenotazione a tam.lombardia@gmail.com mentre per il pranzo la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 20 giugno 2019 scrivendo a tam.lombardia@gmail.com

Ecco il programma dettagliato della giornata: