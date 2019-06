Gran ballo vintage d’inizio estate alle Ville Ponti

Il 21 giugno alle Ville Ponti di Varese a partire dalle 21 e 30 si terrà l’artistocratic “Vintage Rendez Vous” il Gran Ballo vintage d’inizio estate, in un’atmosfera tra gli anni ’20 e i ’50 in una delle location storiche più suggestive di Varese per una serata unica e indimenticabile. Ingressi limitati. La serata si svolgerà anche in caso di maltempo. Contatti: info@avantgardesociety.it 02.87158830

https://www.facebook.com/events/2697365670291111/