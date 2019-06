Il Palio di Legnano 2019 è di San Domenico

La grande giornata del Palio di Legnano è iniziata sotto un sole caldissimo. La messa sul Carroccio in piazza San Magno si è svolta tra ali di folla e la sfilata che partirà alle 15 da piazza Carroccio (qui il percorso) con oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo.

Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio.

Alla fine a spuntarla dopo il tramonto è la contrada di San Domenico con una gara perfetta. Seconda La Flora, terzo Legnarello e quarto San Magno. I biancoverdi non festeggiavano dal 2013.

IL RACCONTO DEL PALIO DI LEGNANO 2019

Dalle 16 le prime contrade entreranno nel campo dove si svolgerà la gara, con le due batterie (sorteggiate dal Supremo Magistrato insieme ai componenti del Collegio dei Capitani) e poi la finale.

L’intera manifestazione potrete seguirla in diretta qui grazie alla diretta di Legnanonews.

Estrazione delle batterie da parte del Supremo Magistrato, commissario prefettizio Cristina Cirelli.

La prima batteria sarà composta da San Bernardino, Sant’Ambrogio, San Domenico e Legnarello.

La seconda batteria sarà composta da La flora, San Martino, San Magno e Sant’Erasmo.

Ora è il momento del mossiere Massimiliano Narduzzi che dovrà giostrare le gare dal suo podio con vista sul canapo.

PRIMA BATTERIA

Dopo 25 minuti di mossa e due false partenze i cavalli partono alla terza con Legnarello in testa e a seguire, San Bernardino, San domenico, Sant’Ambrogio. San Bernardino a metà del secondo giro attacca ma Legnarello tiene. Al terzo giro Legnarello è insidiato da San Domenico, Siri eccezionale stacca tutti e fa vincere a San Domenico la batteria, secondo Legnarello, terzo San Bernardino, quarto Sant’Ambrogio.

SECONDA BATTERIA

Dopo tre partenze false e una caduta per il fantino di Sant’Erasmo, i cavalli partono con la Flora in testa, San Magno, San Martino e Sant’Erasmo a seguire. La Flora è avanti sicura sin dal primo giro. Sant’Erasmo cerca la rimonta all’esterno ma gli riesce solo a metà. Il fantino de la Flora arriva in scioltezza, a distanza Carlo Sanna di San Magno, terzo Sant’Erasmo, quarto San Martino.

La finale si disputerà tra San Domenico, Legnarello, San Magno e La Flora.

LA FINALE DEL PALIO DI LEGNANO 2019

Se la giocano San Domenico con Odi et Amo montato da Antonio Siri, La Flora con Escobar montato da Gavino Sanna, San Magno con Le Freak montato da Carlo Sanna e Legnarello con Bam Bam montato da Giovanni Atzeni.

Legnarello parte in testa ma San Domenico si porta in testa al secondo giro. Dietro La Flora e San Magno staccato. Al quarto giro San Domenico ha preso il largo. La Flora cerca di attaccare Legnarello e si prende la seconda piazza. All’ultimo giro La Flora prova a recuiperare ma il Palio di Legnano 2019 lo vince San Domenico con Odi et Amo cavalcato da Antonio Siri.