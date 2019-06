Il grande rastrellamento nazifascista del ’44, morte e rinascita della Valgrande

L’11 giugno del 1944, settantacinque anni fa, migliaia di militari dell’esercito tedesco, di SS e di soldati fascisti – arrivati in gran parte per ferrovia – circondarono l’area della Valgrande. L’obbiettivo era colpire le forti formazioni partigiane: quando il rastrellamento terminò, 300 partigiani erano morti, centinaia erano prigionieri.

E decine di alpeggi e piccoli insediamenti – abitati da pastori, boscaioli, carbonai – erano stati distrutti.

Nell’enorme area tra la valle del Toce, Verbania e il Lago Maggiore, la Val Vigezzo e il confine svizzero si trovavano circa cinquecento partigiani, organizzati non più in bande ma ormai in vere brigate ben strutturate. La formazione più organizzata era la Brigata Valdossola, una formazione “apolitica” (cioè solo antifascista, senza legami con i partiti) che vedeva tra gli arruolati anche molti giovani provenienti da Milano e dall’Alto Milanese, in particolare dalla zona di Gallarate, Busto Arsizio e dintorni. La Valdossola era comandata da una figura anomala, il quarantenne Dionigi Superti, ex militare di carriera, poi Ardito del Popolo (militante antifascista armato, negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale): nei giorni dell’armistizio, mentre l’esercito si dissolveva e i tedeschi occupavano l’Italia, si trovava in zona come dirigente di una azienda di sfruttamento legname e trasformò i suoi boscaioli in combattenti partigiani. C’era poi la brigata Battisti e la Giovane Italia, altre due formazioni – nate subito dopo l’8 settembre – che fin dal nome si richiamavano a uno spirito nazionale e risorgimentale.

Quando tedeschi e fascisti entrarono in Valgrande, i partigiani attuarono una resistenza in forma di guerriglia, con piccoli scontri in particolare nei punti d’accesso. Ma i numeri erano impietosi: 500 uomini contro circa 15mila nazifascisti.

Questi avevano bloccato l’intera area e creato un cordone per impedire la fuga dalla Valgrande. Una parte dei partigiani – tra loro anche Superti – riuscì a forzare l’area e sfuggire al rastrellamento, molti altri gruppi finirono circondati, uccisi in battaglia o fucilati.

partigiani di fronte all’alberghetto di Pian Cavallone, dal sito Parco Valgrande

Gli scontri principali furono al ponte di Falmenta in Val Cannobina (quattro morti) e al ponte di Casletto (dieci morti). In altri casi si parla di vere e proprie stragi, con l’uccisione di prigionieri, spesso sul posto, negli alpeggi: sette furono fucilati ad Aurano (tra questi Luciano Gussoni e Rolando Raimondi, di Busto Arsizio), diciotto a Pogallo, sette all’Alpe Fornà, undici all’Alpe Casarolo. A Malesco fu torturato e ucciso Pietro Pezzotta, detto “Scalabrino”: originario della Bergamasca, era cresciuto a Busto (oggi è dedicata a lui una via del quartiere di Borsano).

Molti prigionieri furono invece trasferiti più a valle: il 20 di giugno quarantatré partigiani e sostenitori catturati – tra cui una donna, la 32enne Cleonice Tomassetti – furono fatti sfilare a Intra, sotto un cartello che li definiva “banditi”. La lugubre parata anticipò di poche ore la strage che oggi prende il nome dalla località di Fondotoce, frazione di Verbania dove i prigionieri furono uccisi, fucilati a gruppi di tre.

Tra i fucilati, quattordici sono rimasti ignoti. Gli altri sono tutti noti: c’erano il comandante Ezio Rizzato, un ufficiale di carriera dell’Esercito Italiano originario del Veneto e anche alcuni che venivano dal Varesotto: Arturo Merzagora era un pescatore ventenne di Angera, c’era poi un «piccolo di Varese» mai identificato. Da Busto Arsizio veniva invece Carlo Suzzi: colpito due volte, rimase fermo a occhi spalancati e si salvò. Curato da abitanti di Fondotoce, tornerà a combattere e verrà soprannominato “il quarantatré”, perché avrebbe dovuto essere la 43esima vittima della strage. È morto nel 2017.

Carlo Suzzi nei primi giorni di maggio del 1945, sul lungolago di Intra

Al 27 di giugno nove prigionieri vengono fucilati a Beura, nel fondovalle del Toce: è l’atto finale del rastrellamento.

Nell’arco di sedici giorni, i nazifascisti hanno devastato l’intera zona: sono state distrutte per rappresaglia 208 baite; tre rifugi e un alberghetto (al Pian Cavallone) vengono devastati per privare i partigiani di basi logistiche e ricoveri in quota.

Le distruzioni di quel lontano 1944 cambiarono per sempre quella zona: la comunità di boscaioli e pastori – colpita anche dalle fucilazioni – non si riprenderà mai più e l’intera zona, nel Dopoguerra, verrà abbandonata, ancor già velocemente di altre aree montane in Italia. La Valgrande è diventata così la più grande area wild d’Italia, dove si cammina per ore senza trovare alcun segno di vita o insediamenti.

I ruderi dell’alberghetto al Pian Cavallone, mai ricostruito; foto wikipedia

Quanto ai partigiani, si riorganizzarono presto: nacque la brigata Valgrande martire, che accolse nuove reclute, ancora una volta molte dall’Alto Milanese. Insieme alla Valtoce, alla Valdossola e ai garibaldini della Redi saranno protagonisti solo due mesi dopo della “prima liberazione dell’Ossola”: la Repubblica dell’Ossola, primo esperimento democratico in Italia, vissuto quaranta giorni tra settembre e ottobre del 1944.