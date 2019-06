Guerra alle zanzare: disinfestazione in vie e parchi

Massimo impegno di Palazzo Estense per la disinfestazione dalle zanzare. Dopo l’ordinanza della scorsa settimana, nella quale si dettavano le regole e i consigli per la prevenzione, il Comune effettuerà un trattamento insetticida in molte vie e parchi della città. Nel dettaglio un primo intervento comincerà alle 23.30 di lunedì 24 giugno e terminerà alle 5.00 di martedì 25 giugno.

Questo l’elenco delle prime aree interessate: Parco Zanzi, piazzale Roma e il Lido della Schiranna; i Giardini Estensi con il laghetto dei cigni e Parco Mirabello; il torrente Vellone nei tratti di Masnago e del Vivirolo; i parchi Mantegazza e di Villa Mylius.

Il Comune di Varese consiglia, nelle abitazioni adiacenti, di non soggiornare all’aperto durante le operazioni di disinfestazione, di chiudere tutte le finestre, di non lasciare all’esterno biancheria stesa, animali domestici e uccelli.

In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato ad altra data. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio di Tutela ambientale al numero 0332.255360