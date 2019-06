Il cantante Marco Carta arrestato per furto e rilasciato: “Estraneo ai fatti”

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, venerdì 31 maggio, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Il giudice non ha però convalidato e non ha applicato nessuna misura cautelare perchè ritenuto estraneo ai fatti.

Lo stesso Marco Carta ha dichiarato di non essere stato lui a rubare e di essere stato fermato per un errore.

34 anni, di Cagliari, deve il suo successo al talent Amici di Maria De Filippi, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Poi nel 2009 arrivò primo a Sanremo con il brano “La forza mia”. Nel 2014 il brano Splendida ostinazione è disco d’oro.