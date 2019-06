Impianti industriali innovativi: premiato lo studio SMR di Saronno

Da Saronno al Giappone, passando dalla Russia, dall’Argentina e da decine di altri Paesi sparsi per il mondo. La società SMR S.r.l. di Saronno è stata insignita al palazzo della Borsa di Milano con il premio “Eccellenza dell’anno innovazione & leadership progettazione industriale”.

Nata nel 1984 su iniziativa dell’ingegner Piero Molinari, titolare e socio insieme al figlio Nicolò, oggi occupa dieci professionisti tra ingegneri, architetti, geometri e interpreti, indispensabili per potersi districare tra le svariate lingue dei paesi dove opera.

La SMR opera nel settore specifico della trasformazione e distribuzione dei prodotti a base di carne: «Negli ultimi anni abbiamo sviluppato progetti anche rivolti a produzioni vegetali e vegane – spiega Nicolò Molinari -. Negli anni abbiamo collaborato e collaboriamo con numerosi produttori italiani ed esteri leader nel settore, sul nostro sito si possono trovare i nomi delle maggiori aziende produttrici in Italia e nel mondo. Ai nostri partner forniamo il concetto, lo sviluppo e la gestione del progetto. Lo staff è costituito da esperti collaboratori con esperienza pluriennale che concorrono allo sviluppo del concetto e del progetto anche in fase esecutiva. La gestione del progetto ha come obiettivo, in sintesi, i seguenti temi: tempi, costi, qualità e sicurezza; ruolo del Project Manager. I servizi svolti dalla SMR srl consistono nello sviluppo dell’intero iter progettuale: dal “concept” al collaudo seguendo i vari “step” di progetto».

Il premio ricevuto alla Borsa Italiana riguarda lo sviluppo di un progetto terminato lo scorso anno e durato 4 anni per la realizzazione del più grande e automatizzato salumificio d’Europa, in Russia, a Kashira, 200 chilometri da Mosca, per il gruppo Cherkizovo, uno dei maggiori produttori del settore.

La sede di Saronno