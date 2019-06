Inaugurato in Comune il nuovo furgone per il trasporto disabili

Sabato 1 Giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo automezzo Fiat Ducato donato ai Servizi Sociali del Comune di Sumirago dall’Associazione Bambini Sereni e dalla Sezione Alpini di Quinzano.

Alla presenza del Sindaco, dei Presidenti delle due associazioni donanti e di un buon gruppo di cittadini si è svolta la cerimonia suggellata dalla benedizione di Don Angelo.

Grazie alla donazione di questo automezzo si potrà garantire un migliore servizio di trasporto per le persone che vivono quotidianamente una disabilità e che hanno necessità di essere accompagnate nei vari centri di accoglienza. L’automezzo sarà dato in uso al “Gruppo Volontari di Sumirago”, uno straordinario gruppo di persone che da ormai 24 anni , si impegna quotidianamente in un lavoro encomiabile di solidarietà.

Va ricordato che l’Associazione Bambini Sereni ha già donato nel 2017 un altro mezzo ai Servizi Sociali per il trasporto dei disabili.

«il Comune è orgoglioso di poter vantare una comunità tanto solidale – spiegano dall’amministrazione -, generosa e volenterosa. Rinnoviamo un grazie all’Associazione Bambini Sereni e la Sezione Alpini di Quinzano per il loro lodevole e generoso gesto ed un grazie al gruppo volontari che utilizzeranno il bene donato per il loro silente ed insostituibile impegno a favore di chi ha bisogno».