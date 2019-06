Indetto lo sciopero del trasporto pubblico locale in Lombardia: sarà giovedì 13

Annunciato lo sciopero per il trasporto pubblico locale in tutta la Lombardia per giovedì 13 giugno. Lo hanno indetto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia che spiegano:

“Preoccupa la grave incertezza sulle risorse da destinare al trasporto pubblico locale. Il congelamento dei finanziamenti operato dalla Legge di Bilancio 2019 mette a rischio il servizio all’utenza e l’occupazione in tutto il settore. Per questo i lavoratori del trasporto pubblico locale e delle aziende FNMA (Autolinee), FNM Holding e FN RETE sciopereranno giovedì 13 giugno per quattro ore in tutta la Lombardia”.

I sindacati dunque proclamano lo sciopero: “Lo stop ai finanziamenti potrebbe portare alla diminuzione di 300 milioni di euro per tutto il territorio nazionale e 52 milioni di euro per il territorio lombardo”, segnalano le tre categorie regionali. “Una situazione che rischia di compromettere drasticamente il processo di riforma delineato dalla Legge Regionale 6/2012”.