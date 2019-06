Iniziano i lavori di asfaltatura, ecco le vie interessate

Sono iniziati i lavori di asfaltatura annunciati ad inizio anno dall’amministrazione comunale. Tre le prime strade interessate Via Cittiglio, segnalata come priorità e l’inizio di Via Monteggia dove sono già iniziati i lavori.

A seguire saranno interessate altre vie: oltre a via Cittiglio, dall’incrocio di via Sangiano al confine con il comune di Cittiglio. Da piazza Pullè a via Monteggia e via Pedotti per la riqualificazione del tratto dopo i lavori sui sottoservizi stradali. Poi via Luino dove sarà steso il tappeto finale su tutta la via, via Monteggia, nel tratto interessato dai lavori di sdoppiamento delle reti fognarie, via Zara.

In via Chiso, verrà riasfaltata la carreggiata interessata dai lavori di potenziamento della rete gas e quindi oltre a via Chiso – via Sul Monte – sistemazione dell’incrocio via Spalato, nel tratto tra piazza Carroccio e via Cologna – via Leggiuno, dall’incrocio di Casanova a via Bostano.

Il comune, come già comunicato in precedenza, spiega che non si interverrà sulle vie Bellorini, Verdi, Nisso, Battisti, Pellico e Gorizia perché interessate dai lavori di potenziamento della rete gas. Per quanto riguarda via Sangiano, via 25 Aprile, via Buozzi, via Martiri della Libertà, via Cavalcavia Boesio, via Fortino, via Luino, viale Porro, l’amministrazione spiega che sono strade di competenza della Provincia e non del Comune.