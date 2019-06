Insulti al sindaco di Gallarate, assolto disabile

Un cittadino rumeno di 48 anni è stato assolto dal Tribunale di Busto Arsizio dai reati di `oltraggio a pubblico ufficiale´ e `oltraggio a corpo amministrativo´ che gli erano contestati per avere insultato il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e cinque agenti della polizia locale, apostrofandoli come «razzisti».

Stando al capo d’imputazione, il 26 settembre del 2017 l’uomo, disabile, avrebbe offeso “l’onore e il prestigio” dei vigili “nell’esercizio delle loro funzioni” e del sindaco “in qualità di corpo amministrativo’ dando vita a una manifestazione di protesta fuori dalla sede del Comune accompagnata da improperi: `Ti ammazzo figlio di …, sei un razzista di …, sindaco di …, questo è un Comune di …, tutti i gallaratesi sono figli di …, bastardi, razzisti di …, voglio una carrozzina nuova, mi fate schifo´”. Parole non sufficienti per condannarlo a due mesi e 15 giorni di reclusione, come chiesto dalla Procura, perché il giudice monocratico Roberto Falessi ha ritenuto non configurabili i reati.

In particolare, il reato di `oltraggio al corpo amministrativo´ non si configura perché “gli insulti rivolti agli interlocutori che con lui interagivano risultano essere `parte dello spettacolo´ o della protesta, sfoghi poco lucidi e, in quanto tali, inoffensivi rispetto al prestigio e all’onore del corpo politico amministrativo rappresentato dall’amministrazione comunale, quale è contestato nel capo d’imputazione. Non vi era in corso – è la motivazione del magistrato – alcuna riunione né del consiglio comunale né della giunta interrotta dalle offese dell‘imputato che si trovava, invece, a terra, per strada, o invocava di essere aiutato, avendo oggettivamente una carrozzina traballante”.

In relazione al reato di `oltraggio a pubblico ufficiale´, il giudice annota che “le espressioni attribuite all’imputato sono state pronunciate per strada dove il sindaco ha potuto verificare di persona la situazione che si stava venendo a creare col soggetto a terra e una carrozzina che sembrava rotta e non più idonea all’uso. Il fatto che si tratti di frasi pronunciate per strada fa venire meno il collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica. Il sindaco, avvicinandosi a un soggetto sdraiato per terra, ha compiuto un gesto di prossimità e di civismo che esula dalla sua potestà di sindaco di Gallarate”.