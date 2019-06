Italia femminile a valanga sulla Giamaica: 5-0 sul campo di Reims

(Foto Figc)

La nazionale femminile italiana vince anche la seconda partita dei gironi: allo stadio Auguste Delaune di Reims le azzurre travolgono la Jamaica con ben 5 reti a 0. Con questo risultato l’Italia si trova nella vantaggiosa posizione di prima in classifica del proprio girone, a quota 6 punti: con una vittoria per parte infatti Brasile ed Australia si trovano in seconda e terza posizione, a 3 punti.

Partita molto concitata, a tratti frenetica, dove lo spettacolo ha senza dubbio prevalso sulla tattica e sulla tecnica delle squadre in campo. In avvio di gara subito lo sliding doors determinante: rigore concesso alle Azzurre, fallito da Girelli ma successivamente ribattuto a causa di un’infrazione commessa dal portiere giamaicano, e al secondo tentativo la numero 10 azzurra non sbaglia. Da quel momento in poi è show italiano: alla tripletta di Girelli segue la splendida doppietta di Galli, che incanta il pubblico davanti alla televisione e allo stadio con lo splendido gol del 4-0, per poi archiviare definitivamente la gara con la rete della cinquina. Con questa vittoria l’Italia si guadagna aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale dei mondiali femminili.

Per le Azzurre il successo è ormai conclamato non solo in campo, anche a livello mediatico: il match tra Italia e Giamaica è stato visto in diretta su Rai Due e su Sky Mondiali da 2 milioni 870 mila telespettatori, conquistando il 23% di share. Questo colossale risultato per le Azzurre varrà la “promozione” mediatica sui canali Rai: la prossima partita -ed ultima dei gironi-, tra Italia e Brasile sarà infatti trasmessa su Rai1, primato assoluto per una partita di calcio femminile.

Il successo della nazionale italiana ai mondiali femminili dunque non si ferma: martedì prossimo sarà la volta della sfida contro il Brasile, alle ore 21, in diretta Rai e Sky. Il risultato dell’ultimo match sarà sicuramente determinante per la conformazione finale del girone C, e il conseguente accoppiamento nella fase di ottavi di finale del mondiale.