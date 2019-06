Italia-Olanda, per le azzurre il gioco si fa duro

È una giornata caldissima, e lo è in Italia come in Francia, soprattutto a Valenciennes: lo Stade du Hainaut ospiterà tra meno di un’ora la partita tra Azzurre ed Oranges, valevole per i quarti di finale dei mondiali femminili.

Una sfida di portata enorme per la nazionale italiana, che si trova ad affrontare un avversario forte e preparato: il percorso dell’Olanda è stato finora intatto dal punto di vista dei risultati, con 3 vittorie su 3 ai gironi e il trionfo sul Giappone agli ottavi di finale, grazie al rigore siglato da Lieke Martens al 90’ contro le asiatiche.

Il reparto offensivo olandese è certamente tra i più temibili, e i volti di Martens, Miedema e Van De Sanden sono rimbalzati sugli schermi televisivi con discreta frequenza nell’ultimo mese, grazie alle loro prodezze dimostrate in campo, con un perfetto mix tra velocità, tecnica e finalizzazione.

Le formazioni ufficiali sono già state pubblicate sul portale FIFA dedicato ai mondiali, e l’Italia si schiererà con il seguente modulo:

4-4-2: Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Galli, Giugliano, Ceronia; Giacinti, Bonansea.

Altra partita da titolare per Valentina Bergamaschi, incaricata di sfrecciare sulla fascia destra e macinare chilometri tra attacco e difesa, supportando le incursioni di Giacinti e Bonansea in avanti, coadiuvata dall’instancabile Alia Guagni, nel consueto ruolo di terzino destro.

Fischio d’inizio alle 15.00, per i quarti di finale dei mondiali femminili di Francia 2019, Italia-Olanda è già qui.