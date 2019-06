La barca elettrica si ricarica alla colonnina del porto di Cazzago

Il battello elettrico sul lago di Varese è una dolce realtà, almeno per un giorno. RepowerE, l’imbarcazione amica dell’ambiente deputata al supporto delle attività sportive dei canottieri in occasione dei campionati italiani assoluti della Schiranna, fa oggi – sabato 8 giugno – gli straordinari.

Galleria fotografica La barca elettrica attracca a Cazzago Brabbia 4 di 5

L’imbarcazione è attraccata a Cazzago intorno alle 11: ad attenderla i sindaci di Biandronno, Inarzo e Galliate ospiti di Emilio Magni, primo cittadino di Cazzago Brabbia. Proprio Magni esattamente un anno fa, in occasione della Festa del Pesce, aveva inaugurato la prima colonnina per la ricarica elettrica delle imbarcazioni sul pontile nuovo di Cazzago. Uno strumento che era rimasto inutilizzato fino ad oggi (anche per via dei limiti di legge imposti ai motori di questo tipo per il Lago di Varese) e che è servito ad alimentare le batterie del battello.

La colonnina venne donata grazie a una collaborazione fra due cittadini cazzaghesi, Antonio Petrelli e Giovanni Parise, rispettivamente costruttore di colonnine elettriche il primo e costruttore di motori elettrici per barche il secondo, entrambi leader nel loro settore. Oggi questo particolare “caricabatterie” è in grado di “fare il pieno” a due barche contemporaneamente.

Quello odierno è quindi – forse – il primo passo di un percorso in cui tanti degli amministratori dei comuni lacustri credono: un turismo sostenibile, rispettoso e curioso del ricchissimo patrimonio naturale offerto dal lago di Varese. Mentre si discute animatamente di come sviluppare il progetto, marinai e responsabili della RepowerE hanno offerto una piccola crociera fino a Calcinate del Pesce. La giornata è stupenda: sognare non costa nulla.