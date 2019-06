La barca si arena davanti ai Vigili del Fuoco, tutti salvi

I vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi, sono intervenuti sulle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Germignaga per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà (immagine di repertorio).

Una barca a vela, battente bandiera Helvetica, con a bordo tre persone, per problemi tecnici si è arenata. I diporisti in difficoltà sono però stati notati dagli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco che erano impegnati in alcune attività di addestramento.

Prontamente quindi sono stati soccorsi ma le operazioni sono state particolarmente complicate sia per il forte vento che in quel momento soffiava sulla zona che per la conformazione dei fondali. Alla fine i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il natante che è stato trainato in un porto sicuro. Per le persone a bordo non si è reso necessario l’intervento dei sanitari.